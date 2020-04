De asemenea, USLM solicita Ministerului Transporturilor sa sprijine achizitia in regim de urgenta a materialelor de protectie a personalului, "atat de importante si necesare in aceasta perioada de epidemie"."S-a confirmat si primul salariat Metrorex declarat pozitiv in urma testarii. Din informatiile pe care le avem, colegul nostru este izolat si nu este in stare grava. Ii uram insanatosire grabnica", se mentioneaza in comunicatul USLM.Potrivit unui comunicat de presa al Metrorex, un controlor acces metrou la statia Laminorului a fost confirmat pozitiv, marti, cu noul coronavirus. Reprezentantii Metrorex au precizat ca, prin specificul functiei, angajatul nu are contact cu calatorii, ci are doar atributii de supraveghere.De asemenea, reprezentantii companiei au precizat ca angajatul se afla in concediu medical din data de 20 martie, din cauza altor probleme de sanatate.Potrivit sursei citate, barbatul este internat in spital, sub supraveghere.In acest context, Metrorex recomanda calatorilor sa foloseasca mijloacele de plata moderne, precum automatele de vandut cartele, dar si plata cu cardul bancar contactless de tip Mastercard sau Visa direct la aparatele de acces, pentru diminuarea interactiunii calatorilor cu bancnotele si alte posibile surse de infectare.Reprezentantii Metrorex sustin ca, in aceasta perioada, atat trenurile, cat si statiile sunt dezinfectate intens cu solutii inovatoare pentru impiedicarea raspandirii COVID-19.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Sindicalistii de la metrou cer testarea salariatilor si sa se cumpere materiale de protectie " pe Ziare.com