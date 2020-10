Conflictul de munca de la fabrica Mercedes din Cugir. Sindicatul vrea ca un reprezentant Daimler din Germania sa medieze negocierile

Cei peste 1.000 de muncitori care lucreaza la fabrica nemtilor de la Cugir au mai multe revendicari care tin de majorari salariale, crearea unor conditii optime de desfasurare a muncii, crearea unei stari de echilibru si multumire in ceea ce priveste locul de munca, nivelul de salarizare, durata timpului si organizarea programului de lucru, sistemul de informare intre parti, regimul delegatiilor, raspunderea disciplinara etc. Sindicalistii au solicitat o majorare salariala de 27%, iar administratia societatii a oferit doar 3,5%. Oamenii primesc ceva mai mult decat salariul minim pe economie plus bonuri de masa. Muncitorii de la fabrica Mercedes din Cugir nu renunta la revendicari si au solicitat prezenta la negocierile viitoare si a unui reprezentant al Daimler din Germania.Motivele de anulare a greveiChiar daca instanta a constatat ca aceste revendicari permit, potrivit legislatiei, declansarea unei greve de avertisment, in final, a respins protestul din cauza unor probleme tehnice. Unul dintre motive a fost faptul ca pe tabelul cu semnaturi prezentat de sindicat numele sustinatorilor grevei de avertisment era sters."Instanta apreciaza insa ca in speta nu s-a facut dovada ceruta a fi indeplinita de prevederile art. 183 al. 1, respectiv acordul scris a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatului cata vreme tabelele comunicate reclamantei nu contin numele si prenumele autorilor semnaturilor. (...) In aceasta situatie, este evident ca nu se poate aprecia ca fiind indeplinita conditia impusa de textul de lege sus mentionat cata vreme respectivele tabele nu permit efectuarea de verificari sub aspectul calitatii semnatarilor, de angajati ai reclamantei si membri de sindicat, motiv pentru care, sub acest aspect cererea reclamantei se priveste a fi intemeiata, urmand a fi admisa, cu consecinta constatarii nelegalitatii declansarii grevei de avertisment", se precizeaza in motivarea instantei de judecata.Magistratul a considerat ca un alt motiv de nelegalitate a grevei l-a constituit nerespectarea prevederilor legale potrivit carora greva nu poate fi declarata decat dupa epuizarea posibilitatilor de solutionare a conflic ...citeste mai departe despre " Conflictul de munca de la fabrica Mercedes din Cugir. Sindicatul vrea ca un reprezentant Daimler din Germania sa medieze negocierile " pe Ziare.com