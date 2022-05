Sindicaliştii de la metrou au pichetat marţi, 24 mai, sediul Ministerului Transporturilor, cerând majorări salariale cel puţin egale cu rata inflaţiei din ultimii doi ani.

Protestatarii au ameninţat că, în caz contrar, vor recurge la toate formele de protest, inclusiv la greva generală.

"Am demarat negocierile pentru încheierea contractului colectiv de muncă. Actualul expiră la 1 iunie. Am făcut propuneri. Am senzaţia că nu se mai doreşte un dialog social la nivel de Metrorex, dar noi nu vom renunţa la drepturile salariale câştigate cu atâta muncă şi vom lupta în continuare. Dacă nu ne vom înţelege, vom trece la următoarele forme de protest.

Astăzi pichetăm, apoi mitingurile, greva de avertisment şi greva generală. Noi nu dorim acest lucru, dar la momentul acesta, din păcate, Consiliul de Administraţie a mandatat conducerea executivă să negocieze, dar aceştia spun că nu au puterea să negocieze", a declarat Marian Artimon, secretarul general al Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM).

El a spus că angajaţii doresc cel puţin majorarea salariilor cu rata inflaţiei din anul 2020 până acum.

"În general, metroul bucureştean este subfinanţat. Preţul energiei a crescut cu 430% şi ne sunt ameninţate locurile de muncă, pentru că administraţia doreşte să taie costurile prin reducerea de personal", a adăugat Artimon. ...citeste mai departe despre "Sindicaliştii de la metrou pretind majorarea salariilor. Ce amenințare au lansat în spațiul public: "Noi nu dorim acest lucru"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.