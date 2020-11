"Mitingul epuizarii", in fata Guvernului. Sindicalistii din sanatate reclama incoerenta deciziilor luate in pandemie

"Marti, 3 noiembrie 2020, la ora 11.oo, Federatia Sanitas picheteaza Guvernul Romaniei intr-un ultim gest de constientizare a factorilor responsabili ca asa nu se mai poate! Protestul Sanitas se va desfasura sub denumirea "Mitingul epuizarii" pentru ca ne-au epuizat: strategiile de criza incoerente, promisiunile neonorate, deciziile politice luate fara consultarea partenerilor sociali!", arata Federatia Sanitas.Sindicalistii sustin ca salariatii din sistemul sanitar si din sistemul de asistenta sociala sunt epuizati "pentru ca lupta de mai bine de 8 luni pe un front in permanenta schimbare, fara a li se respecta dreptul la odihna, la protectie, la remunerarea corecta a muncii, sunt cu atat mai epuizati cu cat pierd din ce in ce mai des colegi dragi, care nu mai fac fata luptei cu virusul ucigas din cauza stresului la care sunt supusi, stres care le slabeste capacitatea de aparare"."Pacientii nostri sunt epuizati de lipsa predictibilitatii in ceea ce priveste posibilitatile de tratament pentru afectiunile cronice sau urgente, de lipsa unor masuri coerente in ceea ce priveste strategia de limitare a raspandirii noului virus, de lipsa de coerenta in ceea ce priveste conduita si pasii de urmat in cazul infectarii cu SARS-COV-2", adauga reprezentantii Sanitas.Ei spun ca societatea in intregime este si ea epuizata "din cauza balbelor nesfarsite ale factorilor de decizie in ceea ce priveste gestionarea pandemiei la nivel national"."Desi suntem cu fiecare zi mai obositi si mai putini, desi lipsa aprecierii ne demobilizeaza cumplit, desi in loc de masuri care sa ne protejeze si sa ne asigure securitatea la locul de munca Guvernul ia masuri care sa ne limiteze drastic posibilitatea de a ne clama si apara drepturile, noi, reprezentantii salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pentru ca am epuizat deja toate caile de dialog social, vom fi maine in strada pentru a ne apara drepturile si pentru a ne recastiga demnitatea!", mai arata federatia.Sindicalistii din Sanatate au decl ...citeste mai departe despre " "Mitingul epuizarii", in fata Guvernului. Sindicalistii din sanatate reclama incoerenta deciziilor luate in pandemie " pe Ziare.com