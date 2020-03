Sfatul medicului, la un click distanta: Aplicatii care te pun in legatura cu medici specialisti

Este vorba despre platforme si aplicatii mobile create de medici, gratuite sau contra cost, prin care poti ajunge la specialisti fara sa mai fie nevoie sa te deplasezi la clinici.Si pentru ca oferta incepe sa fie destul de variata, Ziare.com a adunat la un loc cateva dintre cele mai bune optiuni pe care le ai in acest moment.Medici pentru RomaniaIn plina pandemie COVID-19, pacientii cu boli cronice intampina dificultati in a accesa cabinetele medicale, desi au nevoie de sprijinul specialistilor in toata aceasta perioada.Pentru a veni in ajutorul acestora, proiectul Medici pentru Romania a lansat campania "Nu uitam de ceilalti", prin care doctori din Romania, dar si din diaspora asigura suport online GRATUIT pacientilor cu boli cronice sau diverse simptome usoare, fara legatura cu COVID-19.Proiectul Medici pentru Romania a fost initiat, in luna octombrie a anului trecut, de Andrei Baciu (medic chirurg cardiovascular), Sebastian Burduja (antreprenor social), Alexandru Costache (antreprenor social) si Victor Costache (medic chirurg cardiovascular), ulterior alaturandu-se echipei Dragos Preda (antreprenor social), Sorina Stroe (medic stomatolog) si Victor Juganaru (medic rezident).Astfel, medicii voluntari vor putea oferi gratuit consiliere online pacientilor care au nevoie de suport prin intermediul platformei www.medicipentruromania.ro. Totul se va derula online, astfel ca nu va fi necesara deplasarea de la domiciliu.Fiecare sedinta de consiliere va dura 15 de minute si va fi efectuata in urma programarii online. Suportul exclude urgentele, pentru acest lucru pacientii trebuind sa sune la 112.MedicentrumMedicentrum ofera acces la peste 120 de specialisti care acopera toate specializarile medicale, numarul medicilor urmand sa devina aproape dublu in zilele viitoare - mai mult de 100 de medici vor deveni activi in platforma."Telemedicina a fost dintotdeauna o solutie pentru medici si pacienti, dar acum, in aceasta situatie exceptionala, este singura solutie. Cu cat mai multi oameni se vor obisnui sa o foloseasca, cu atat ea va usura vietile pacientilor si a medicilor din Romania. Suntem pregatiti sa primim pacienti de la distanta cu orice tip de int ...citeste mai departe despre " Sfatul medicului, la un click distanta: Aplicatii care te pun in legatura cu medici specialisti " pe Ziare.com