Sesizarea Guvernului asupra legii care ar majora pensiile cu 40% va fi discutata de CCR pe 25 noimebrie

Parlamentul a adoptat, pe 22 septembrie, rectificarea bugetara pe 2020 cu un amendament PSD care ar duce la cresterea cu 40% a punctului de pensie.Guvernul a depus marti la Curtea Constitutionala o sesizare asupra Legii pentru OUG 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat si inca o sesizare asupra Legii pentru aprobarea OUG 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020.Guvernul arata ca parlamentarii nu au identificat sursele clare de finantare a majorarilor propuse, necesare pentru a acoperi cheltuielile urmarite si care sa reflecte principiul echilibrului bugetar, potrivit dispozitiilor constitutionale.Executivul argumenteaza ca Legislativul "a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice".Executia bugetului general consolidat in primele luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 45,17 miliarde de lei, respectiv 4,17% din PIB. In conditiile actualei crize sanitare extrem de grave in care presiunea asupra bugetului de stat este uriasa din cauza cresterilor masive ale cheltuielilor nepermanente, iar riscul de a avea un deficit bugetar urias in 2021 este unul ridicat, Parlamentul ar trebui sa contribuie la corectia deficitului bugetar.In schimb, Legislativul a ales sa actioneze in sens contrar acestui obiectiv, nerespectand astfel angajamentele europene pe care Romania are obligatia a le indeplini.Executivul subliniaza faptul ca "rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a fost construita pe baza analizelor si studiilor de impact, reprezentand un echilibru intre toate domeniile care au necesitat finantare astfel incat impactul economic al crizei sanitare sa fie redus la cel mai mic nivel posibil. Distorsionarea constructiei bugetare, prin introducerea de cheltuieli fara baza reala in nivelul veniturilor, are ca finalitate degradarea economica, cu impact negativ in nivelul de trai al tuturor cetatenilor, inclusiv a prezumtivilor beneficiari ai acestor cheltuieli", mai arata sursa mentionata.