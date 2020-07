SERIAL Averile primarilor din Romania. Gabriela Firea - bani, proprietati si bijuterii, dupa primul mandat la Primaria Capitalei

Gabriela Firea (48 de ani), fost jurnalist al Intact, trust media controlat de omul de afaceri Dan Voiculescu (condamnat in dosarul ICA, pentru fapte de coruptie - n.r.), a castigat primul mandat de primar al Capitalei in urma cu patru ani (cu un procent de 42,97% din voturi), in vara lui 2016, cand a candidat pe listele PSD. Firea facuse pasul din presa in politica in 2012, cand, tot pe listele PSD, a castigat un mandat de senator.In Parlament, Gabriela Firea a fost membra a Comisiei pentru Cultura si Media a Senatului, vicepresedinte al Comisiei Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si purtator de cuvant a grupului senatorilor PSD. Ulterior, a fost aleasa vicepresedintele PSD la nivel national, in 2013, iar un an mai tarziu a fost desemnata purtator de cuvant al PSD, in campania electorala pentru prezidentiale, care-l avea drept candidat al partidului pe Victor Ponta In ultimii patru ani, Gabriela Firea a fost adesea criticata pentru modul in care a gestionat si administrat problemele Capitalei. Printre acestea: traficul greoi din Capitala, in conditiile in care, acum patru ani, la inceputul mandatului, primarita promitea ca va face "revolutie in trafic"; lipsa apei calde si a caldurii din locuinte; achizitiile "cu cantec" de autobuze din Turcia; banii risipiti pentru pomeni electorale, scandalul legat de infiintarea ilegala a companiilor municipalitatii; calvarul benzilor unice.CITESTE SI: "Revolutia in trafic" a Gabrielei Firea. Ce s-a ales din promisiunile primarului Capitalei, cu care si-a momit electoratul in 2016Averea Gabrielei Firea, la inceputul mandatuluiPotrivit declaratiei de avere pe care Gabriela Firea a publicat-o in 2017, aceasta detinea, impreuna cu sotul ei, Florentin Costel Pandele, primarul orasului Voluntari, mai multe terenuri, o casa, un autoturism Mercedez Benz, din 2010, dar si bijuterii si tablouri in valoare de aproximativ 240.000 de euro.Firea declara sase terenuri - doua loturi forestiere, in Orasul Voluntari, judetul Ilfov, asupra carora este titulara, si patru in Sinesti, judetul Ilfov -, titularul fiind Pandele. Din ...citeste mai departe despre " SERIAL Averile primarilor din Romania. Gabriela Firea - bani, proprietati si bijuterii, dupa primul mandat la Primaria Capitalei " pe Ziare.com