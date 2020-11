Sentinta dura pentru afaceristul care a pacalit 12 mari retaileri cu bonuri de masa

Instanta a confiscat de la Miclaus suma de 3,5 milioane de lei. In acelasi dosar, instanta a achitat sociatatile comerciale implicate in acest dosar si judecate pentru infractiuni economice sau a incetat procesul penal. "Lasa nesolutionate actiunile civile exercitate de partile civile," se mai arata in minita instantei, conform portalului instantelor.Acuzatiile DNAAdministratorul fostei firme ce emitea tichete de masa Euroticket, Traian Miclaus, a fost trimis in judecata de DNA, dupa ce a inselat 12 mari retaileri cu peste 11 milioane de lei, prin faptul ca nu a decontat tichete de masa si tichete cadou care ajunsesera in magazine.Potrivit procurorilor anticoruptie, Traian Miclaus, prin firma pe care o administra, Euroticket Company SRL (devenita SC Operativ Logistic SRL), unitate emitenta de bilete de valoare, a indus in eroare 12 mari retaileri, determinandu-i sa accepte la plata tichete de masa si tichete cadou, puse in circulatie in decembrie 2010, fara intentia de a le deconta, provocand astfel un prejudiciu de peste 11 milioane de lei. Anchetatorii spun ca retelele de magazine pacalite de Miclaus sunt SC Dedeman SRL, SC Romania Hypermarche SA, SC Kaufland SCS, SC Auchan Romania SA, SC Rewe Romania SRL, SC Mega Image SRL, SC Real Hypermarket SRL, SC Profi Rom Food SRL, SC Lidl Discount SRL, SC Billa Romania SRL, SC Artima SA si SC Carrefour Romania SA."In calitate de director al Euroticket Company SRL, inculpatul Miclaus Traian si-a insusit din gestiunea societatii comerciale amintite, in mod repetat, din iunie 2010 si pana iunie 2011, suma de 3.363.792 lei, platind prestatii simulate de consultanta pe care si-ar fi acordat-o lui insusi. Suma de bani amintita era platita SC Euroticket Company SRL de angajatori pentru tichetele remise (tichete care urmau a fi incredintate angajatilor), apartinea retailerilor care acceptau tichetele ca mijloc de plata si se afla vremelnic in gestiunea Euroticket Company SRL", arata Directia Nationala Anticoruptie (DNA).Potrivit legii, este interzis ca banii necesari decontarii de tichete sa fie folositi in alte scopuri de cat ...citeste mai departe despre " Sentinta dura pentru afaceristul care a pacalit 12 mari retaileri cu bonuri de masa " pe Ziare.com