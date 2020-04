Semnal de alarma de la sindicate: In 30 de zile ar putea fi infectati toti salariatii din Sanatate!

Mai mult, aceasta atrage atentia ca, in cazul in care acest ritm de crestere se va mentine, in 30 de zile vor fi infectati toti salariatii din sanatate."In data de 05 aprilie 2020 erau confirmati pozitiv SARS-CoV-2 un numar de 734 salariati din sanatate. 19% din totalul celor infectati sunt salariati din sanatate. Ritmul in care a crescut zilnic, in medie, numarul salariatilor din sanatate infectati SARS-CoV-2 in ultima saptamana a fost de 22,7% (22,7% in plus fata de ziua anterioara/zi; in data de 30 martie erau 215 salariati infectati).Daca se va mentine acest ritm atunci in 30 de zile vor fi infectati toti salariatii din sanatate.", se arata intr-un comunicat transmis Ziare.com.Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania subliniaza ca numarul real al salariatilor infectati ar putea fi chiar mai mare, tinand cont ca nu toti au fost testati."Avand in vedere utilizarea inadecvata a testarii, respectiv absenta testarii tuturor salariatilor, estimam ca numarul real al salariatilor infectati ar putea fi cu un ordin de marime mai mare", se mai arata in comunicat.Aceasta precizeaza ca "distributia procentelor a fost calculata luand in considerare informatiile aferente datei de 05.04.2020. Federatia "Solidaritatea Sanitara" ia in considerare la stabilirea numarului total inclusiv cazurile de salariati infectati din retelele sanitare separate (MAPN, MAI, CFR ); adica toti salariatii care lucreaza in Sanatate.Intervalul de crestere avut in vedere: de la 215 in data de 30 martie la 734 in data de 5 aprilie. Calcule procentuale s-au raportat la un numar de 200.000 de salariati din sectorul public, respectiv un numar de 2.000.000 cetateni".Se cer masuri urgenteSindicatul solicita un set de masuri urgente, "ce pot contribui la diminuarea efectelor unei politici de protectie a salariatilor ce se dovedeste dezastruoasa":1. Asigurarea echipamentelor individuale de protectie pentru toti salariatii, conformat normativelor (corectate cu solicitarile noastre).2. Instituirea ca masura minima de protectie a salariatilor din sanatate a regulii: fiecare salariat trebuie sa poarte cel putin masca (minim chirurgicala) si manusi. Federatia "Solidaritatea Sanitara" solicita acest lucru in mod constant de aproape trei saptamani, demonstrand faptu ...citeste mai departe despre " Semnal de alarma de la sindicate: In 30 de zile ar putea fi infectati toti salariatii din Sanatate! " pe Ziare.com