Seful pus de Firea la "Filantropia" a adus in spital firma la care a fost reprezentant de vanzari. 40 de achizitii directe si acuzatii de preturi umflate

Dupa ce managerul Cristian Macarie a demisionat dupa un protest de trei ore al personalului medical de la "Filantropia", in locul sau, administratia Gabrielei Firea l-a numit pe Dan Simpalean, un medic stomatolog sosit de la Targu Mures.Potrivit Libertatea.ro, mai multe firme de casa au inceput sa fieabonate la contracte publice cu spitalul, spun mai multi angajatil. Printre ele se numara si Axia Medical, o firma din Targu Mures, pentru care a lucrat in trecut chiar Simpalean.In perioada 2010-2013, actualul manager lucra ca reprezentant vanzari la Axia Medical, potrivit CV-ului acestuia. Apoi, Dan Simpalean a ajuns seful spitalului bucurestean pe 14 iunie 2019, pe un salariu brut de 18.000 de lei, iar in urmatoarea luna incep achizitiile de la Axia Medical. In jumatate de an, "Filantropia" cumpara de 231.000 de lei, aproape 50.000 de euro, de la Axia Medical.Achizitiile Spitalului Filantropia de la Axia MedicalUna dintre achizitiile din martie consta in 15.000 de masti chirurgicale cu 3 pliuri si elastic. Pretul unitar, 3,50 de lei. Total, 52.500 de lei. Peste 10.000 de euro pentru mastile de la Axia. Pretul e unul ridicat, dar nu si pentru perioada respectiva. In aceeasi zi, spitalul din Calinesti a luat de trei ori mai putine masti, 3.000, cu 3,49 de lei bucata, potrivit SEAP.In 2019, "Filantropia" cumpara doua detectoare de vene, aparate care emit raze infrarosii catre brat pentru ca medicul sa vada vena in care urmeaza sa introduca acul seringii.Pretul este de 33.600 de lei/bucata, in total 67.200 de lei. O achizitie la indigo apare pe SEAP intre cele doua entitati si in 2020, cand alte doua detectoare de vene sunt cumparate cu acelasi pret de catre "Filantropia". Cu 80.000 de lei, in august 2020, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila cumpara 4 bucati de la Sante International. Adica 20.000 de lei pentru fiecare bucata, de aproape doua ori mai putin decat pretul platit de spitalul din Bucuresti, scrie Libertatea.Potrivit sursei citate o alta achizitie suspecta este acea a unui Microscop Axioscope 5.