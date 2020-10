Seful medicilor ATI explica de ce sistemul suedez nu se poate aplica in Romania: "Partea reala este implicarea si raspunderea societatii"

"Toata lumea este fascinata de modelul suedez. Ei, au murit multi la inceput, si ei au o mortalitate dubla fata de noi, raportat la locuitori, dar uite, domnule, ce fain, n-au facut lock-down, n-au inchis, ei vad doar partea asta. Lumea nu ia partea reala ca ei acum controleaza destul de bine pandemia. Si partea reala este implicarea si raspunderea societatii.Acolo n-au intrat cu Armata peste ei, dar nivelul de responsabilitate a fost mare si acolo se poate merge pe o asemenea abordare. Ma tem ca la noi aceasta nu este posibila in acest moment. Modelul suedez nu poate fi aplicat in Romania: gata, de azi, trecem la el pentru ca tine de un nivel de aplicare. Eu cred ca e inaplicabil ca metoda, adica convingerea populatiei, n-a prea mers, s-a vazut, dar este aplicabil ca stil, adica sa impui aplicarea regulilor.S-a constatat acum ca, spre deosebire de alte epidemii, transmisia nu e cea standard, de la om la om. Doar 10 pana la 20% dintre cei infectati infecteaza, contamineaza 80 pana la 90% dintre toti pozitivii. Deci, este un model de tip focar", a precizat medicul Dorel Sandesc, in cadrul emisiunii Pressalert Live.Mesajul catre intelectualiDe asemenea, doctorul este de parere ca e o greseala faptul ca in lupta cu coronavirusul nu au fost implicate si alte categorii, ca de exemplu intelectualii si artistii. Referitor la iesirea publica a lui Dan Bittman, Sandesc a catalogat-o a fi "jenanta"."Domnilor intelectuali, domnilor artisti, iesiti din izolarea covid. Nu mai pastrati distantarea sociala fata de acest subiect in sine, ci implicati-va in mesaje. Intelectualii au fost mult mai implicati in luptele politice atat la noi, cat si in alte parti ale tarii, dar mult mai putin in transmiterea acestui mesaj.Ei sunt, prin excelenta mult mai credibili decat autoritatile. Prin natura ei, autoritatea este sub marca unei lipse de incredere totala. De aceea, cred si acum ca nu e tarziu, razboiul continua, trebuie sa ne adaptam din mers. Chiar m-am gandi zilele astea. Poate e cazul ca si noi sa le cerem asta, pentru ca au marsat la anumite proiecte", a declarat medicul Dorel Sandesc.Cite ...citeste mai departe despre " Seful medicilor ATI explica de ce sistemul suedez nu se poate aplica in Romania: "Partea reala este implicarea si raspunderea societatii" " pe Ziare.com