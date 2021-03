Potrivit declaratiei de avere din 2020, Gabriela Lenghel a incasat 260.000 de lei doar din pensie in 2019, adica aproximativ 22.000 de lei pe luna (4.500 de euro) pentru faptul ca a fost procuror, la care se adauga salariul de peste 2.000 de euro, potrivit Adevarul.ro.La inceputul anului 2019, Gabriela Lenghel s-a inscris in cursa interna a Partidului Miscarea Populara pentru desemnarea candidatului la Primaria municipiului Galati, dar a fost invinsa de Catalin Cristache, seful filialei.Lenghel a fost procuror timp de 25 de ani, intre 1992 si 2017, la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati si la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati.Citeste mai mult: adev.ro/qpsd2xCiteste si:Scandalul datelor privind vaccinarea publicate de Vlad Voiculescu. Ce spun expertii in comunicare publicaRusia: Avioanele spaniole Eurofighter din Romania nu au facut o interceptare propriu-zisa. Este doar "un joc barbatesc"Eleva de clasa a VII-a batuta de un coleg spre amuzamentul colegilor. Restul copiilor privesc si aplaudaRaluca Turcan: "Cei cu salariul minim traiesc in situatii aproape identice cu unii care sunt dependenti de ajutorul social"Scandalos. Cine e sportiva data in judecata pentru ca a ramas insarcinata. I-a fost taiat si salariul pe o luna ...citeste mai departe despre " Sefa Autoritatii Nationale pentru Cetatenie castiga lunar, la 53 de ani, o pensie de 20.000 de lei. Venitul ei total se ridica la 30.000 de lei " pe Ziare.com