Criza PNDL3. USR PLUS reclamă ameninţări asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de miniştri USR PLUS de a se prezenta la şedinţa de guvern

USR PLUS reclamă "ameninţări" asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de miniştri ai formaţiunii pentru a se prezenta la şedinţa de Guvern. "Facem apel la şeful Executivului să nu pună oamenii în situaţia de a încălca legea", subliniază reprezentanţii USR PLUS.

"USR PLUS ia act de ameninţările asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de miniştri USR PLUS de a se prezenta la şedinţa de guvern", afirmă reprezentanţii formaţiuni, într-un comunicat de presă transmis miercuri seară.

Ei adaugă că reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului şi poate fi delegată doar de acesta prin ordin scris.

"Facem apel la şeful Executivului să nu pună oamenii în situaţia de a încălca legea prin uzurparea de calităţi oficiale", transmit reprezentanţii USR PLUS.

Vicepremierul Dan Barna a anunţat, miercuri, că miniştrii USR PLUS nu vor participa la şedinţa de Guvern de la ora 19.00. USR PLUS va decide, miercuri seară, care vor fi paşii de urmat şi a cerut convocarea unei şedinţe a coaliţiei, pentru joi dimineaţă.

La ora 20.00, ședința de guvern încă nu începuse.

”Am decis să nu participăm în această seară la şedinţa de Guvern, de la ora 19.00, şi să convocăm o şedinţa a coaliţiei mâine dimineaţă, la ora 10.00, care va defini cum vom proceda în continuare, în acest moment urmând să avem o şedinţă a Biroului Naţional aşa cum am discutat”, a declarat, miercuri, vicepremierul Dan Barna.

Întrebat ce se va întâmpla dacă PNDL 3 va fi aprobat în şedinţa de Guvern în absenţa miniştrilor USR PLUS, copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a afirmat: ”Dacă premierul decide să ţină şedinţa de guvern fără miniştrii USR PLUS, atunci ţine o şedinţă formată din 2 partide. Eu nu cred că poate să o facă”.

Consiliul Legislativ: Aviz favorabil pentru proiectul Anghel Saligny

Consiliul Legislativ, condus de Florin Iordache, a dat aviz favorabil Ordonanţei de urgenţă pentru aprobarea programului naţional Anghel Saligny.

Consiliul Legislativ a mai transmis: „Apreciem că se impune completarea Notei de fundamentare, în sensul dezvoltării elementelor de fapt şi de drept care au deterrninat promovarea prezentului proiect in regim de urgenţă, precum şi o detaliere a eventualelor efecte negative decurgand din neadoptarea proiectului în forma avansată”, se arată în aviz.

