Sedinta de Guvern: pe ordinea de zi, un proiect de reducere a varstei de pensionare cu 13 ani pentru anumite categorii de persoane

Astfel, pe agenda sedintei Executivului se afla un proiect de ordonanta de urgenta de completare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfasurat activitati in domenii de risc maxim, cum ar fi activitati legate de substante explozive, pirotehnice, munitii, pentru un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani realizat in aceste activitati.De asemenea, Guvernul are pe ordinea de zi proiecte de hotarare privind infrastructura.In acest sens este proiectul de hotarare privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Brasov - Sighisoara", subsectiunea 2 Apata - Cata, de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Homorod, Ormenis si Racos - judetul Brasov si proiectul de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sibiu Pitesti" Sectiunea 4, aflate pe raza localitatilor Tigveni si Curtea de Arges din judetul Arges.Alte proiecte de hotarare aflate pe agenda Executivului se refera la transmiterea unei parti din imobilul 2542, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la aprobarea inchirierii unor parti din imobilele 974 si 1108 aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, precum si la aprobarea unor modificari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Prahova, Dambovita, Brasov, Alba, Constanta si municipiul Bucuresti.Un alt proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi este cel privind actualizarea valorii ...citeste mai departe despre " Sedinta de Guvern: pe ordinea de zi, un proiect de reducere a varstei de pensionare cu 13 ani pentru anumite categorii de persoane " pe Ziare.com