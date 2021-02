Sectorul 6 cauta o schimbare la fata: Impozitul aferent cladirilor si terenurilor neingrijite ar putea fi majorat cu pana la 500%

Proiectul prevede ca se aproba Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Sectorului 6.Majorarea impozitului poate fi cu 100%, 200%, 300%, 400% sau cu 500%, in functie de starea cladirii sau a terenului, care va fi evaluata de catre organul de control, pe baza unui punctaj.Potrivit Regulamentului, fac exceptie de la majorarea impozitului cladirile/terenurile neingrijite pentru care proprietarii detin autorizatie de construire/desfiintare valabila, in vederea construirii/renovarii/demolarii/amenajarii terenului si au anuntat la Inspectoratul de Stat in Constructii si la autoritatea publica locala inceperea lucrarilor.Directia Generala de Politie Locala Sector 6 este abilitata sa efectueze verificari pe raza Sectorului 6 si sa intocmeasca fisa de evaluare, nota de constatare, somatia si procesul-verbal de conformitate. Nota de constatare va fi insotita in mod obligatoriu de schite foto care sa ateste starea cladirii/terenului la data inspectiei.Conducatorul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 poate constitui, prin decizie, comisii mixte de verificare.Dupa identificarea si evaluarea cladirii/terenului neingrijite/neingrijit, prin grija Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 proprietarul va fi somat pana in data de 30 aprilie a fiecarui an fiscal in care s-a constatat starea cladirii/terenului, dupa caz, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare pana la data de 15 noiembrie si sa mentina in continuare cladirea/terenul in stare de intretinere/ingrijire.Daca pe parcursul anului respectiv proprietarul cladirii/terenului s-a conformat somatiei, se incheie proces-verbal de conformitate.In cazul in care, dupa expirarea termenului acordat, se constata ca proprietarul nu a efectuat lucrarile de intretinere/ingrijire necesare, persoanele abilitate din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 vor intocmi in termen de maxim cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului acordat o nota de constatare in care va fi consemnata mentinerea cladirii/terenului in categoria celor neingrijite.Daca proprietarul a obtinut autorizatie de construire/demolare/etc si a anuntat la Inspectoratul de Stat in Constructii si la autoritatea publica loca ...citeste mai departe despre " Sectorul 6 cauta o schimbare la fata: Impozitul aferent cladirilor si terenurilor neingrijite ar putea fi majorat cu pana la 500% " pe Ziare.com