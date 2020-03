Anuntul a fost facut de secretarul de stat Bogdan Despescu, luni seara. Masurile sunt cuprinse intr-o noua ordonanta militara."Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 31 martie 2020, ora 18:00. Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 6 aprilie 2020", a spus secretarul de stat.Interdictia nu se aplica zborurilor de stat, transport marfa si corespondenta umanitara.De altfel si autoritatile italiene au anuntat ca masurile de izolare din Italia vor fi prelungite pana cel putin pe 12 aprilie, iar din Spania se asteapta vesti asemanatoare.Mai mult, municipiul Suceava si comunele inconjuratoare, unde s-au intors in ultima perioada foarte multi romani, a intrat oficial in carantina. Aici s-au inregistrat deja aproape 600 de cazuri si zeci de morti.Citeste si: Romania a intrat in Scenariul 4. Suceava intra in carantina ...citeste mai departe despre " Se prelungeste suspendarea legaturilor aeriene cu Italia si Spania " pe Ziare.com