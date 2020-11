In Galati incidenta de infectare cu noul coronavirus este de 3,10 la mia de locuitori, si in comuna Nicoresti, unde rata este de 4,22, informeaza Prefectura "Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa in localitatile Nicoresti (4,22) si Galati (3,10)", se arata in informare.Masura se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. De asemenea, activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa in cele doua localitati.Potrivit CJSU Galati, la nivelul judetului, prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al Ministrului Sanatatii, Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.Cititi si:CORONAVIRUS Cel mai grav afectate zone din Romania. Bucurestiul ramane in topul infectarilor, dar nu mai exista judete cu verde in tara ...citeste mai departe despre " Se inchid pentru 14 zile restaurantele, cafenelele, cinematografele si teatrele din municipiul Galati " pe Ziare.com