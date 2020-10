De la data desfiintarii, fiecare asociatie de proprietari, persoana fizica sau juridica va contracta individual servicii de salubrizare de la operatorul economic licentiat, aceasta reprezentand o modalitate prin care contravaloarea facturii lunare va putea fi zero, in contextul in care se va realiza colectarea selectiva."Pana la data respectiva, Primaria Sectorului 4 si operatorul de salubritate vor pune la dispozitia beneficiarilor recipientii si infrastructura corespunzatoare de colectare selectiva. Noua masura va conduce la atingerea obiectivelor europene in domeniul protectiei mediului, fiind in conformitate cu obligatiile prevazute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Potrivit acestui act normativ, este prevazuta atingerea unui nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii", precizeaza Primaria Sectorului 4.Daniel Baluta, primarul Sectorului 4, si-a exprimat convingerea ca obiectivele europene in domeniul protectiei mediului vor fi indeplinite."Sunt convins ca impreuna vom reusi sa indeplinim intocmai obiectivele europene in domeniul protectiei mediului. Cu totii vom fi responsabili, vom sorta corect deseurile menajere si nu vom mai avea nimic de plata la factura lunara", a declarat Daniel Baluta. ...citeste mai departe despre " Primaria Sectorului 4 desfiinteaza taxa pe gunoi " pe Ziare.com