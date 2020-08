Se circula in coloana pe drumul spre statiunile de pe Valea Prahovei

De asemenea, aglomeratie este si pe sensul catre Capitala al DN 1 Bucuresti - Brasov, intre kilometrii 138 (de la intrarea in judetul Prahova) - 129 (Busteni).Politistii actioneaza pentru fluenta si recomanda urmatoarele rute alternative:* DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti - Bucuresti;* DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti - Bucuresti;* DN 73 Rasnov - Campulung - DN 72A - Targoviste - Bucuresti;* DN 71 Sinaia - Targoviste - Bucuresti.Politistii le recomanda conducatorilor auto sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile pentru fluidizarea circulatiei si sa manifeste o conduita preventiva in trafic.