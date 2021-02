Decizia a fost luata la recomandarea de saptamana trecuta a Agentiei de sanatate publica, cu scopul de a preveni raspandirea noilor variante ale coronavirusului.Anuntul premierului'Incepand de sambata, 6 februarie, cetatenii straini care doresc sa intre in Suedia vor trebui sa arate un test negativ la COVID-19. Fara asa ceva nu vor putea intra in tara', a spus premierul Stefan Lofven intr-o conferinta de presa.Exceptii se vor face pentru lucratorii transfrontalieri si pentru strainii rezidenti in Suedia, pentru care se vor aplica alte reguli, a indicat guvernul.Suedia avea deja in vigoare restrictii de calatorie pentru persoanele venind din Marea Britanie, Danemarca si Norvegia, ca si pentru toti calatorii din afara Uniunii Europene.Suedia, care a evitat lockdown-ul pe tot parcursul pandemiei, inregistreaza o scadere a numarului de infectari in ultimele saptamani, concomitent cu o transmitere crescuta a variantei britanice a coronavirusului.Miercuri, Agentia de sanatate publica a raportat inca 4.310 infectari cu coronavirus si 124 de decese. In total, bilantul infectarilor a ajuns la 580.916, iar cel al deceselor la 11.939.Mai puteti citi:Dactilografa PSD care a ajuns cel mai bine platit bugetar din Romania. Cu venituri de 18.000 de euro pe luna, castiga mai mult decat premierul FranteiPreviziuni pentru criptomonede: Bitcoin va deveni opera de arta, iar Ethereum "la fel de polivalent precum argintul"Dramele nespuse ale prostituatelor romance din Europa. Unele au coduri de bare si valoarea de negot tatuate pe mainiScandalul cresterilor de salarii la Metrorex continua: Sefii sindicalistilor le cer colegilor sa lanseze comentarii critice pe pagina de Facebook a ministrului TransporturilorVIP-urile care au dat in judecata vedetele postului Antena 3 si au castigat daune morale de mii de euro ...citeste mai departe despre " Masuri noi in Suedia. Cetatenilor straini li se cere un test COVID-19 negativ la intrarea in tara " pe Ziare.com