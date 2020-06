Scoala astazi, un "cimitir educational"

Din septembrie va incepe un nou an scolar. Alegem ca incepand cu acest nou an scolar sa nu-i mai ignoram pe cei foarte multi elevi pentru care faptul ca vin la scoala nu inseamna ca au parte de educatie. Alegem ca acest an sa fie punctul de plecare de la care nu mai vrem sa ascundem mucegaiul si noroiul in care prea multi dintre copiii nostri invata. Exemplele olimpicilor si ale elevilor de 10, pe care le aratam atunci cand vrem sa spunem cat de buna e educatia in Romania, devin din ce in ce mai putin in stare sa acopere uratenia si slaba calitate a scolii romanesti. Noua ne este clar ca daca vrem sa schimbam ceva, trebuie sa incepem sa actionam imediat.Imi pare rau si ofer scuze tuturor pentru ca nu suntem, inca, in stare sa asiguram dreptul la educatie incluziva de calitate pentru toti copiii romani. De fapt, trebuie sa recunoastem ca putini sunt cei care au parte de asa ceva, si noi, politicienii, purtam principala responsabilitate. Desele schimbari ale leadership-ului, mentalitatea de Mesia pe care multi dintre ministri au avut-o, super-politizarea, promovarea cadrelor pe orice criteriu dar numai pe cel al competentei nu, super-centralizarea deciziilor si lipsa unui sistem solid care sa promoveze educatia incluziva de calitate a condus la realitatea dureroasa in care mult prea multi copii de-ai nostri termina scoala fara sa stie sa scrie sau sa citeasca si, implicit, fara a putea deveni o resursa pe care economia sa o foloseasca.In ultimii 30 de ani, sistemul educational romanesc pare a fi fost construit catre orice, dar numai catre binele copilului nu! Avem un sistem orientat catre asigurarea normelor didactice, catre asigurarea de studenti universitatilor care sunt fabrici de diplome, catre servirea intereselor unor anumite partide politice sau catre interesele locale ale unor diversi politicieni. Cel mai dureros lucru este ca educatia nu mai este privita ca un instrument de rupere a cercului vicios al saraciei ci, de cele mai multe ori, inechitatile si clivajele sunt provocate chiar de calitatea oferita de aceasta. Acest lucru trebuie sa inceteze imediat si va a ...citeste mai departe despre " Scoala astazi, un "cimitir educational" " pe Ziare.com