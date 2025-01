Salvamontistii din statiunea hunedoareana Straja au intervenit in aproape 70 de cazuri, in perioada vacantei de sarbatori, dintre care 30 au necesitat evacuarea cu ambulanta sau cu echipajele SMURD. Interventiile salvamontistilor au fost ingreunate din cauza numarului mare de turisti din statiune si a drumului foarte aglomerat.

Seful Salvamont Lupeni - Straja, George Resiga a declarat pentru News.ro ca in vacanta de Craciun si Revelion statiunea Sraja, din judetul Hunedoara, este plina de turisti, in jur de 10.000 de persoane alegand sa petreaca in aceasta statiune, ceea ce a facut ca interventiile salvamontistilor sa se desfasoare cu dificultate.

"Au fost multe accidente. Zilele astea de dinainte de Craciun si pana azi (luni - n.red.) au fost 68 de interventii, dintre care la 30 de cazuri a fost nevoie evacuarea cu ambulanta sau SMURD. Probleme au fost azi din cauza afluentei turistice mari pe drumul judetean, respectiv foarte multe masini au fost, ceea ce a ingreunat ...citeste mai departe despre "Schiez, nu schiez, eu ma dau! Aproape 70 de turisti s-au ales cu capete sparte, oase rupte si luxatii de Sarbatori la Straja" pe Ziare.com

