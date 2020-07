Scenariul BNR este reducerea graduala a dobanzilor pentru a nu destabiliza cursul valutar si stabilitatea preturilor

"Banca Nationala a Romaniei actioneaza pentru asigurarea stabilitatii preturilor si a stabilitatii financiare, iar cursul valutar este perceput de catre romani ca un indicator de stabilitate financiara, de aici, atentia speciala pe care i-o acordam. In opinia mea, scenariul de baza la care ne uitam este reducerea graduala, treptata, a dobanzilor, fara a destabiliza cursul. De regula, o reducere a dobanzii este urmata aproape imediat de o depreciere a monedei, alte state, in care euro este mai putin folosit, nu au probleme in a-si deprecia moneda, la noi insa chiar si o depreciere de 1 ban constituie "breaking news", astfel ca banca centrala este nevoita sa cantareasca cu mare atentie orice decizie de reducere a dobanzii", a declarat Cristian Popa.El a mentionat ca este importanta si economisirea interna, in moneda locala, pe care BNR nu vrea sa o descurajeze, economia reala dar si Guvernul isi bazeaza finantarea pe depozitele bancare constituite de populatie si companii."Cantarim bine orice decizie luam, nu vrem sa luam decizii pripite, de aici si gradualitatea masurilor. Cu toate acestea, si fara implicatii negative asupra cursului sau economisirii, Consiliul de Administratie al BNR a hotarat reducerea in doua randuri a dobanzilor, scazand rata dobanzii de politica monetara de la 2,5% la 1,75% si ingustand coridorul, pe cale de consecinta rata ROBOR a coborat de la 2,8% la 1,9%, deci costul de finantare pentru economia reala s-a redus destul de consistent", a afirmat Cristian Popa.La randul sau, Daniela Serban, presedinte si co-fondator ARIR, a declarata ca pentru a pastra increderea investitorilor si a incuraja investitiile inclusiv in piata de capital este importanta pastrarea echilibrelor macroeconomice."Cele trei mari agentii se uita la Romania atent, cu probabilitate de a reduce rating-ul, ceea ce ar insemna ca o parte dintre investitori nu vor mai putea investi in datorii suverane romanesti. Totul va depinde de planurile fiscale de viitor si temperarea cheltuielilor de pensii si salarii. Orientarea programului de guvernare lansat recent catre investitii va pe ...citeste mai departe despre " Scenariul BNR este reducerea graduala a dobanzilor pentru a nu destabiliza cursul valutar si stabilitatea preturilor " pe Ziare.com