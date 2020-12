Cine se afla in spatele Romprest, firma care tine centrul Bucurestiului sub munti de gunoaie. Batjocura ignorata din 2016: plati nelegale de zeci de milioane de lei

"Abia astept sa ma traga cineva la raspundere pentru ca fac curat. Am asteptat destul si am avut toata bunavointa sa ajungem la intelegere legala. Pare ca cineva nu vrea asta si are alte interese. Sa fie sanatosi. Noi ne apucam de treaba. Gata cu gluma," scrie Clotilde Armand, intr-o postare pe Facebook Ziare.com dezvaluie cum s-a ajuns in aceasta situatie si cine este, de fapt, in spatele companiei Romprest. Curtea de Conturi a constatat, in 2016, ca Primaria face plati nelegale catre firma Romprest. O companie in spatele careia stau firme din Canada si Luxemburg.Potrivit datelor Confidas, incepand din 2013, firma a avut 260 de contracte de achizitiii semnate cu institutii publice, valoarea totala a acestora fiind de 640 milioane de lei.Armand: Tarifele au crescut ilegalConflictul Romprest- Clotilde Armand s-a acutizat in ultima saptamana, iar Sectorul 1 s-a umplut de gunoi stradal neridicat. Pe de o parte, Romprest anunta primaria ca nu mai face curat pe credit si, pana cand nu va primi macar partial dintr-o datorie de 100 de milioane de lei, nu va ridica sacii de gunoi. De cealalta parte, Clotilde Armand sustine ca sumele pretinse sunt pentru facturi pe care le considera emise nelegal.Intr-o postare de pe Facebook, edilul arata ca exista o hotarare a Curtii de Conturi care a decis ca tarifele pentru serviciul de salubrizare au crescut ilegal, inca nu exista un buget votat si alocat pentru aceste facturi, nu se poate face rectificarea bugetara din cauza unui deficitul de 1 miliard de lei si ca exista un dosar la DNA privind cresterea nelegala a tarifelor de salubritate. In plus, Romprest ar fi facturat servicii neprestate catre primarie. Totul ar fi iesit la iveala in baza analizelor aparatelor GPS ale masinilor de gunoi.Armand anunta ca aceste lucruri vor fi aduse la cunostinta anchetatorilor si atragea atentia asupra complicitatii unor functionari din Primarie. "Voi reveni zilele viitoare si voi prezenta cetatenilor (dar si procurorilor) cum o mare companie abonata la bani publici in Sectorul 1 a incercat sa ne factureze recent servicii la suprapret. Asa... niste zeci de milioane in plus. Prin complicitatea unor functionari pub ...citeste mai departe despre " Cine se afla in spatele Romprest, firma care tine centrul Bucurestiului sub munti de gunoaie. Batjocura ignorata din 2016: plati nelegale de zeci de milioane de lei " pe Ziare.com