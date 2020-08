Saracie, pandemie si scoala

Saracia e o nuca tare si nu presupune doar lipsa banilor, precaritatea financiara a unei persoane, familii sau comunitati. Ea nu vine singura, e ca un cerc concentric in care, strat peste strat se aseaza precaritatea sau lipsa educatiei, a calitatii vietii, a starii de sanatate, excluziunea si discriminarea, afectand perspectivele la o viata mai buna.Saracia are fetele ei dure, uneori e greu de privit cu ochii larg deschisi. De inteles, poate si mai greu. Si nu e nevoie sa te duci la tara, in cine stie ce catun uitat de lume, ca sa o vezi in ochii tristi ai copiilor. O poti vedea si in cele mai mari orase, prin ghetourile lasate prada mizeriei, violentei, retelelor de trafic sau clanurilor- ca tot ne uitam la ele cum se lupta in plina strada, ziua in amiaza mare. Fara interventii sistemice, de durata si croite pe masura nevoilor locale, saracia se transmite inter-generational.Un copil care se naste intr-o familie saraca, cu venituri foarte mici spre zero, este condamnat sa duca in continuare aceasta povara daca nu va primi sprijin la scoala prin profesori buni si un program de educatie adaptat nevoilor lui de invatare, daca nu va beneficia de masuri de protectie sociala si de servicii de sanatate adecvate. Daca familia lui nu va primi sprijin pentru a sti mai bine cum sa fie companion in viata propriului copil, sa il incurajeze sa mearga la scoala si sa se formeze. Daca propria-i comunitate nu va fi invatata cum sa se dezvolte, cum sa se ajute sigura pentru a inflori si, astfel, sa poata sustine dezvoltarea si drumul spre bunastare al fiecaruia dintre membrii sai.Cum spuneam mai devreme, peste 4 copii din 10 traiesc in saracie sau in deprivare materiala severa. De altfel, Romania ocupa un loc fruntas 3 european si pe acest ultim indicator definit de Eurostat. Pe o distributie regionala, Nord-Est, Sud- Est si Sud Muntenia sunt cele mai sarace regiuni. Iar judetele Botosani, Vaslui, Giurgiu, Teleorman sau Calarasi sunt in fruntea listei.Aceste zone si altele ca ele au nevoie de o atentie speciala, de programe dedicate in care interventii in educatie, in servicii si ajutoare sociale, in sanatate, in dezvo ...citeste mai departe despre " Saracie, pandemie si scoala " pe Ziare.com