Premiera in sectorul farmaceutic. Sanofi va produce 125 de milioane de vaccinuri Pfizer/BioNTech pentru Uniunea Europeana

Sanofi a anuntat miercuri dimineata, intr-un comunicat, la o ora dupa ce o dezvaluise presei, ca va da acces celor de la Pfizer si BioNTech la liniile sale de productie incepand din vara.Decizia intervine in contextul dificultatilor pe care le intampina producatorii vaccinurilor autorizate impotriva COVID-19 in fabricatia pe scara larga.In aceste conditii, Sanofi "va prelua ultimele etape de fabricatie pentru a furniza peste 125 milioane de doze de vaccin COVID-19 pentru Uniunea Europeana", arata comunicatul.Premiera in sectorul farmaceuticDupa cum a subliniat Olivier Bogillot la RTL, productia pentru un concurent "este o premiera", dar "miza nu este catusi de putin economica, ci (este) capacitatea de a le distribui cat mai rapid posibil".Bogillot a aparat alegerile strategice ale companiei, puternic criticata pentru intarzierea principalului sau vaccin candidat."Moderna si BioNTech au facute aceasta alegere (a tehnologiei inovatoare a ARN mesager, n.red.) si pentru ca era singura tehnologie pe care o aveau. Noi aveam mai multe optiuni. Am ales o optiune pe care o stapaneam", a explicat el, cu referire la vaccinul ce utilizeaza proteina recombinata dezvoltat de Sanofi in colaborare cu britanicii de la GSK.Insa acest vaccin, care fusese anuntat initial pentru vara lui 2021, nu va putea fi gata la timp dupa studii clinice dezamagitoare. Vaccinul "va ajunge pana la sfarsitul anului. Ne asteptam sa avem o foarte buna eficacitate", a afirmat Bogillot. "Vom explora de asemenea eficacitatea acestui vaccin pe variantele coronavirusului", a mai precizat el.