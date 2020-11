VIDEO SANITAS: Guvernul ne-a garantat ca sporurile vor fi acordate intregului personal care trateaza pacienti confirmati cu Covid-19

Federatia SANITAS a organizat marti, 10 noiembrie, un miting in fata sediului Guvernului, in timpul caruia liderii sindicatului au avut o intrevedere cu reprezentantii Executivului, potrivit sursei."Subiectele intens dezbatute astazi (...) au fost: aplicarea sporului de pana la 30% in toate unitatile (sistemului sanitar si de asistenta sociala, n.r.), pentru toata perioada in care va fi prelungita starea de alerta si acordarea lui intregului personal din unitati/sectii/compartimente care trateaza pacienti confirmati Covid-19, UPU/CPU, Serviciile de Ambulanta, zonele tampon din celelalte unitati sanitare etc. In acest sens, Federatia SANITAS a solicitat elaborarea unei ordonante de urgenta care sa cuprinda si asigurarea sursei de finantare, cu consultarea organizatiei noastre, fapt care ne-a fost garantat", se precizeaza in comunicatul Federatiei SANITAS.Organizatia sindicala a facut referire si la posibilitatea acordarii sporului de 55-85% angajatilor din sistem care intrunesc criteriile de acordare.Federatia SANITAS a solicitat, de asemenea, elaborarea unui act normativ care sa cuprinda si asigurarea sursei de finantare, cu consultarea organizatiei, primind si pentru aceasta garantia ca nu va fi emis inainte sa fie consultati.De asemenea, organizatia sindicala a subliniat ca Guvernul s-a angajat sa discute cu Federatia SANITAS inainte de elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor pe subiectul cresterii, incepand cu 1 ianuarie 2021, a salariilor tuturor angajatilor din domeniul sanitar si al asistentei sociale la nivelul prevazut de lege pentru anul 2022."In ceea ce priveste cresterea salariilor tuturor angajatilor la nivelul anului 2022, incepand cu 1 ianuarie 2021, precum si aplicarea sporurilor la salariul actual, am primit asigurari ca aceasta discutie va avea loc inainte de elaborarea bugetului de stat pentru anul 2021 pentru a ne asigura ca finantarea acestui deziderat al nostru va fi cuprinsa in buget", se mentioneaza in comunicatul organizatiei sindicale.Referitor la voucherele de vacanta, Federatia SANITAS noteaza ca "am convenit impreuna (cu Guvernul, ...citeste mai departe despre " VIDEO SANITAS: Guvernul ne-a garantat ca sporurile vor fi acordate intregului personal care trateaza pacienti confirmati cu Covid-19 " pe Ziare.com