Sandoz doneaza spitalelor din Romania 100.000 de doze dintr-un medicament pentru COVID-19

Scopul acestei donatii este de a oferi pacientilor acces la un tratament posibil eficace in lupta impotriva COVID-19. Autoritatile din Romania vor aloca acest medicament de la C.N. UNIFARM S.A. catre spitalele care au nevoie.Hidroxiclorochina - un medicament inclus in protocolul national standard pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, elaborat de Ministerul Sanatatii din Romania Hidroxiclorochina, un medicament care se foloseste de multa vreme in tratarea malariei si care are indicatii si in tratamentul lupusului eritematos si poliartritei reumatoide, este parte din studiile clinice pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19.In timp ce comunitatea medicala isi pune mari sperante in combinatiile de tratament care includ acest medicament, datele stiintifice care sa ateste eficacitatea sunt unele preliminare si este nevoie de o evaluare mai indelungata.La nivel global, Novartis sustine eforturile pentru derularea studiilor clinice si va continua sa evalueze noi directii de cercetare medicala.Protocolul de tratament stabilit de Ministerul Sanatatii din Romania include hidroxiclorochina, pe langa alte tratamente recomandate pentru pacientii spitalizati cu COVID-19."Pretuiesc implicarea sociala si sprijinul remarcabil venit din partea companiei pentru a sustine eforturile noastre pentru depasirea crizei.Echipa Ministerului Sanatatii lucreaza 24 de ore din 24 pentru a gasi resursele de care este nevoie si pentru a lua masurile adaptate situatiei si orice sprijin este binevenit si in beneficiul pacientilor nostri", a declarat Nelu Tataru, Ministrul Sanatatii in Romania.Thodoris Dimopoulos, Country Head Sandoz Romania a adaugat: "In prezent, este mai important ca niciodata sa ne indeplinim misiunea de a sprijini sistemul de sanatate din Romania si pacientii.Suntem bucurosi ca, in colaborare cu autoritatile de reglementare din Romania, am reusit sa raspundem rapid la solicitarea pe care am primit-o de la Ministerul Sanatatii.Prin aceasta, contribuim la furnizarea unei parti din cantitatea de hidroxiclorochina necesara pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19, conform protocolului national.Donarea acestei cantitati ...citeste mai departe despre " Sandoz doneaza spitalelor din Romania 100.000 de doze dintr-un medicament pentru COVID-19 " pe Ziare.com