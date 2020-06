Salvati Copiii doteaza pentru a doua oara Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cu aparatura medicala vitala pentru Sectia ORL

Astfel, cu sprijin de la Penny Market, unitatea medicala va fi dotata cu aparatura in valoare totala de 35.000 de euro, dupa cum urmeaza:● Fibroscop Nazofaringo-laringian, care reprezinta standardul optim pentru o rino-faringo-laringo diagnosticare completa;● Sursa de lumina, care furnizeaza o lumina alba foarte puternica, pentru a asigura o vizualizare clara a corzilor vocale;● Doua videofibroscoape flexibile nazofaringo-laringiane, cu camera video si monitor, esentiale pentru managementul cailor respiratorii si bronhoscopie.Aceste echipamente vor ajuta in solutionarea urgentelor majore din sfera ORL, care presupune salvarea copiilor care au aspirat sau inghitit corpi straini, aflati in iminenta de deces prin sufocare.De asemenea, se vor putea realiza bronhoaspiratii, absolut necesare copiilor cu afectiuni neurologice care nu pot respira spontan, dar si la copii cu stare generala grava, cu comorbiditati complexe, aflati in sectiile de terapie intensiva.Este cea de-a doua dotare de anul acesta pe care Salvati Copiii o face prioritar la Spitalul Grigore Alexandrescu, de la debutul pandemiei de COVID-19: la finalul lunii martie, unitatea medicala a primit un ventilator de suport respirator pentru sectia ATI pentru interventii in cazul patologiilor severe.Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" este unul dintre cele doua spitale de copii din Bucuresti care asigura linie de garda continua in specialitatea ORL pediatrie, avand peste 30.000 de consultatii pe an si in medie 100 de consultatii pe zi.In cadrul sectiei ORL se efectueaza bronhoscopii 24 de ore din 24, iar anual, 400 de copii necesita extragerea corpilor straini.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii, a vorbit despre importanta parteneriatului cu medicii: "Salvati Copiii are o colaborare indelungata cu Spitalul Grigore Alexandrescu, este al 5-lea an cand reusim sa ajungem cu aparatura medicala vitala.Cu atat mai mult, anul acesta, de la debutul pandemiei, am tinut permanent legatura cu medicii, pentru a sti sigur ca nevoile lor reale is ...citeste mai departe despre " Salvati Copiii doteaza pentru a doua oara Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cu aparatura medicala vitala pentru Sectia ORL " pe Ziare.com