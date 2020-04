Salvati Copiii aloca 300.000 de lei pentru echiparea urgenta a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures

Astfel, au ajuns la Spitalul din Targu Mures, centru medical de excelenta si care realizeaza interventii chirurgicale de o complexitate mare, urmatoarele echipamente medicale:- Echipamente de protectie (500 de masti FFP2, 6.500 de masti in trei straturi, 100 de viziere, 10.000 de manusi, 2.500 de halate de tip vizitator, 4.000 de halate chirurgicale, 420 de combinezoane de protectie, 50 de perechi de botosi lungi, 3.000 de tablete de cloramina, 40 l dezinfectant Septol, 20 l detergent eco) - 204.071 lei;- Masina de spalat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 38/12 C Bp Pack, ce ajuta la decontaminarea si dezinfectarea suprafetelor, avand un spectru larg de actiune - 16.029 lei;- Masina de spalat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 43/25 C Bp Pack, ideala pentru decontaminarea si dezinfectarea suprafetelor - 23.715 lei;- Aspirator cu aburi care ofera curatare cu abur, dezinfectare, aspirare si uscare intr-o singura procedura - 2.634 lei;- Sistem de ecografie portabil cu 2 traductoare, cu toate tehnologiile de scanare si procesare a informatiilor inglobate in interiorul traductoarelor, cu posibilitatea de conectare la dispozitive Android. Acesta este un sistem de inovatie in imagistica cu ultrasunete, ajutand la luarea deciziilor in cel mai scurt timp posibil - 53.550 lei."Imediat ce echipa de medici coordonata de Prof. Dr. Horatiu Suciu ne-a cerut ajutorul, am activat fondul de urgenta pe care l-am deschis pentru echiparea spitalelor. Am reusit sa mobilizam resurse si sa punem la dispozitia spitalului echipamente de protectie si aparatura medicala de care avea atata nevoie.E responsabilitatea noastra, a tuturor, sa ne protejam medicii, sa construim impreuna un zid la adapostul caruia ei sa ne poata salva vietile", a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Din estimarile medicilor, in Romania se efectueaza anual aproximativ 450 de interventii cardiovasculare pediatrice, dintre care 300 sunt realizate la Targu Mures.Numarul mare de interventii chirurgicale dificile realizate la Institutul de Urgenta pentru Bol ...citeste mai departe despre " Salvati Copiii aloca 300.000 de lei pentru echiparea urgenta a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures " pe Ziare.com