Fond pentru spitale: 17 unitati medicale si de ingrijire pacienti au fost echipate in regim de urgenta

Organizatia a activat mecanismul de urgenta pentru echiparea a peste 50 de spitale din Romania, iar 17 dintre acestea au primit deja echipamente si aparatura performanta, in valoare de 400.000 Euro. Peste 2.700 de cadre medicale din sistemul sanitar au fost, astfel, sprijinite in lupta contra pandemiei.In data de 17 martie a fost creat Fondul de urgenta pentru echiparea spitalelor, astfel incat acestea sa poata gestiona cazurile de Covid-19 si pentru protejarea medicilor si pacientilor.Salvati Copiii a asigurat 59.839 de echipamente si materiale medicale indispensabile pentru 17 unitati medicale si de ingrijire pacienti din 10 judete - Brasov, Arad, Alba, Salaj, Galati, Vrancea, Suceava, Sibiu, Caras-Severin, Botosani - si Bucuresti, dupa cum urmeaza:- 14.04.2020 - Spitalul de Copii Brasov: un ventilator de suport respirator, un aparat de dezinfectare cu 50 l de dezinfectant, echipamente de protectie: 1.000 de manusi, 500 de botosi, 500 de bonete, 200 de masti, 50 de viziere, 25 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora, 25 de ochelari de protectie, 160 de halate impermeabile, 200 de botosi tip cizma, 100 de halate tip vizitator;- 14.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta Arad: 2.000 de masti, 100 de viziere, 6.000 de manusi, 300 de combinezoane, 3.000 de botosi, 3.000 de bonete, 100 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora;- 11.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Bucuresti:repararea a 10 aparate de ventilatie Drager necesare sectiei de Anestezie Terapie Intensiva;- 09.04.2020 - Spitalul Municipal Sebes, Alba: un incubator de transport si echipamente de protectie pentru medici: 2.500 de manusi, 2.000 de bonete, 200 de botosi, 130 de combinezoane, 400 de masti, 100 de viziere, 25 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora;- 09.04.2020 - Spitalul de Urgenta Zalau, Salaj: doua injectomate, kituri de ventilatie si echipamente de protectie: 2.500 de manusi, 2.000 de botosi, 2.000 de bonete, 130 de combinezoane, 400 de masti, 100 de viziere, 25 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora ...citeste mai departe despre " Fond pentru spitale: 17 unitati medicale si de ingrijire pacienti au fost echipate in regim de urgenta " pe Ziare.com