Salariile de la Metrorex. Cat incaseaza net directorii, inginerii, sudorii, casierele sau economistii cu "spor de tunel"

Directorii de departamente castiga circa 13.000 de lei, in mana, lunar. Urmeaza sefii de birouri si sefii de serviciu care incaseaza net aproximativ 10.000 de lei, potrivit unui document obtinut de Ziare.com.Lista salariilor din Metrorex continua cu banii incasati de economisti, de ingineri, dar si de muncitorii care lucreaza in subteran, precum sudorii, tinichigii sau lacatusii.Salariile sefilor din MetrorexDirectorii marilor departamente din Metrorex, precum cel economic, juridic, cel de tehnic si investitii sau cel de resurse umane si strategie castiga, fiecare, lunar 12.945 de lei. In aceasta suma intra un spor de tunel, de 3.092 de lei, si un spor de vechime - 3.865 de lei.Un sef de serviciu castiga 11.162 de lei, iar in aceasta suma intra sporul de tunel de 2.743 de lei si sporul de vechime, de 2.880 de lei.Seful de birou ia si el un spor de tunel, de 2.155 lei, un spor de vechime de 2.694 de lei, iar la final de luna incaseaza, in mana, 10.749 de lei.Un sef de tura poate castiga intre 8.000 si 9.500 de lei pe luna. El incaseaza mai multe sporuri. Pe langa cel de vechime, care variaza intre 1.862 de lei si 1.972 de lei si cel de tunel, care este intre 2.979 de lei si 3.155 lei, el mai primeste de la Metrorex un spor pentru conditii nocive de munca, care porneste de la 745 de lei si ajunge la 789 de lei, si un spor pentru ca lucreaza in weekend-uri si sarbatori legale. Sporul din urma incepe de la 745 de lei si ajunge la 3.380 de lei.Seful depoului incaseaza lunar 10.405 lei. El primeste doar trei sporuri: de vechime (2.291 de lei), de tunel (3.710 lei) si de munca in conditii nocive, pentru ca lucreaza in subteran (1.091 lei).Adjunctul sefului de la depou are un venit similar, care variaza intre 9.000 si 10.000 de lei, cu sporuri usor reduse fata de cele mentionate anterior.Salariile mecanicilor si inginerilorUn inginer poate primi, lunar, de la Metrorex, salariul de 7.421 de lei, el avand un spor de vechime mai mare decat un tehnician, de 2.219 lei si un spor de tunel de 1.775 de lei.Un subinginer poate incasa circa 6.400 de lei, suma in care intra sporul de vechime, de 1.918 lei si cel de munca in tunel, de 1.534 de lei.Un mecanic instructor castiga intre 8.000 si 9.000 de lei, in mana, lunar. El ia toate cele patru sporuri: de vechime (1.500-2.000 de lei), de tunel (2.700 ...citeste mai departe despre " Salariile de la Metrorex. Cat incaseaza net directorii, inginerii, sudorii, casierele sau economistii cu "spor de tunel" " pe Ziare.com