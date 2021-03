Salarii inghetate: Cat castiga angajatii din Ministerul Muncii sau Casa de Pensii. Cu sporuri, functiile de conducere ajung la 10.000 de lei lunar

Salariile de baza si indemnizatiile lunare de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, precum si indemnizatiile aferente functiilor de demnitate publica vor fi mentinute la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020, a stabilit Guvernul.Lefurile din Ministerul MunciiMinistrul Muncii castiga, la final de luna, o indemnizatie de 21.840 de lei, adica 12.776 de lei. Un secretar de stat, functie tot de demnitate publica, ridica 9.734 de lei. Sefii de serviciu castiga aproape 7.000 de lei, iar directorii de cabinet au un venit de pana la 6.100 de lei, unde intra si un spor pentru conditii vatamatoare, de pana la 1.300 de lei, potrivit grilei de salarizare din septembrie 2020, publicata pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.Consilierii din cabinetele demnitarilor ridica, lunar, de la 4.800 de lei, in cazul unui debutant, pana la 6.100 de lei, daca au studii superioare si o vechime in munca de peste 20 de ani. In aceasta suma intra si sporul de circa 1.300 de lei. Consilierul pentru afaceri europene castiga, pe luna, in jur de 6.000 de lei.Soferii din Ministerul Muncii castiga aproape 3.200 de lei, suma in care intra si sporul pentru conditii vatamatoare de lucru, de circa 550 de lei. Un arhivar primeste, pe luna, putin peste 2.500 de lei, iar un muncitor calificat, o suma similara.Salariile din Casa de PensiiPresedintele Casei Nationale de Pensii Publice castiga un salariu de 16.640 de lei, brut, adica ia in mana 9.734 de lei, pe luna, functia sa fiind de demnitate publica. Directorul sau de cabinet incaseaza 4.641 de lei pe luna, la care se adauga un spor de conditii periculoase de 1.190 de lei. Consilierii sai ridica circa 4.500 de lei - aceasta suma creste sau scade in functie de vechime - si un spor pentru conditii vatamatoare care variaza intre 1.088 si 1.230 de lei.La capitolul functii publice, directorul general ridica un salariu de 8.204 lei si un spor pentru conditii vatamatoare de 2.058 de lei. Adjunctul sau are o leafa de 8.028 de lei si un spor de circa 2.000 de lei. Secretarul general al Casei Nationale de Pensii castiga 8.100 de lei pe luna si inca 2.077 de lei, reprezentand sporul pentru conditii vatamatoare de lucru....citeste mai departe despre " Salarii inghetate: Cat castiga angajatii din Ministerul Muncii sau Casa de Pensii. Cu sporuri, functiile de conducere ajung la 10.000 de lei lunar " pe Ziare.com