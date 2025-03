Sa va fie frica, tara se ridica!

Aceasta a fost doar una dintre zecile de scandari ale incredibilei seri de duminica, dar una care cred ca surprinde cel mai fidel esenta momentului.

Cele mai ample proteste din 1989 incoace, cu aproape 100 de mii de oameni in intrega tara, cu kilometri de manifestanti in centrul Bucurestiului, marcheaza un punct de inflexiune pentru societatea romaneasca.

Acest protest mamut, pasnic, perfect civilizat, nu a fost motivat de vreo emotie majora, ca in cazul Colectiv, sau de constrangeri financiare, ca in 2012. Cea mai importanta miscare de protest din ultimii 27 de ani a avut loc in apararea legii, a statului de drept si a justitiei.

Mi se pare de-a dreptul fabulos ca oameni care pareau complet amortiti in urma cu mai putin de doua luni, la alegeri, din cauza lipsei de oferta, se arata pe deplin implicati si gata sa lupte din toate puterile impotriva abuzului spulberand convingerea calduta ca anticoruptia e o tema demonetizata.

Asa cum mi se pare fabulos ca acesti oameni nu au cazut in plasa manipularilor grosiere ale televiziunilor cu patroni penali si care se straduiesc din rasputeri de luni de zile sa imprime convingerea ca justitia este un imens abuz care prigoneste inocenti. Ba dimpotriva, aceste televiziuni primesc, si ele, un sever avertisment.

Iar protestele nu au fost doar in Bucuresti. S-a iesit in strada cu miile, chiar zecile de mii, in mai multe orase din tara unele fara o traditie protestatara.

Societatea romaneasca a dat o lectie de demnitate care face acum inconjurul lumii si care ne ridica cu adevarat in randul tarilor civilizate. Societatea romanesca este demna de un autentic stat de drept, pe care a iesit sa-l apere.

Ads

Remarcabila cu adevarat contraperformanta PSD, care la nici doua luni de la victoria electorala sa provoace asa ceva fara sa fi taiat pensii si salarii, fara sa se fi intamplat nicio tragedie cutremuratoare.

In mod normal, in fata unei asemenea manifestari de forta si maturitate a societatii politicul ar trebui sa se teama.

Si nu ma refer doar la aceasta putere politica, desi, desigur, acum ea este in discutie. Dar avertismentul este pentru toti. Avertismentul ca societatea, departe a fi pasiva, dupa cum parea, este vie si exigenta, ca nu mai e posibil sa consideri ca victoria in alegeri iti permite ca patru ani de zile sa faci ce te taie capul, dincolo de program, fara sa-ti pese de vointa reala a electoratului, un avertisment ca mita electorala are efecte limitate si ca societatea nu mai poate fi cu ...citeste mai departe despre "Sa va fie frica, tara se ridica!" pe Ziare.com

Ads