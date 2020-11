Candidatul democrat Joe Biden a castigat toate cele cinci voturi in catunul Dixville Notch. Actualul presedinte american Donald Trump a obtinut majoritatea celor 16 voturi in Millsfield, in timp ce cinci persoane au votat pentru Biden.Sectiile de votare s-au deschis la miezul noptii (05:00 GMT) in cele doua sate aflate langa granita cu Canada, care au continuat traditia inceputa in 1960 in pofida pandemiei de COVID-19 din acest an.Dixville Notch, acest sat pierdut in padurile din New Hampshire, langa granita canadiana, a continuat o traditie stabilita din 1960, care i-a adus titlul de "First in the Nation" (Primul din tara). In afara de satul din apropiere Millsfield, care voteaza de asemenea in timpul noptii, majoritatea sectiilor de votare de pe Coasta de Est se vor deschide marti la 6:00 sau 7:00 (11:00-12:00 GMT). ...citeste mai departe despre " S-au numarat primele voturi in SUA. Cine a castigat in Dixville Notch si Millsfield " pe Ziare.com