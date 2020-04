Rompetrol sprijina Crucea Rosie cu 200.000 de dolari, pentru o unitate mobila de terapie intensiva

Pentru achizitia unitatii mobile de terapie intensive, KMG International contribuie cu 200.000 de dolari, iar diferenta va fi asigurata de Crucea Rosie Romana din fonduri colectate in cadrul campaniei Romania Salveaza Romania.Contributia KMG International pentru acest proiect ridica sprijinul total acordat de companie in lupta impotriva pandemiei de coronavirus la peste 400.000 de dolari."Suntem alaturi de societatea civila si autoritati in demersul lor; solidaritatea si responsabilitatea sociala sunt esentiale, dar in situatii de criza acestea sunt vitale.De aceea, Grupul a alocat resurse pentru gestionarea pandemiei atat in Romania, cat si in alte tari unde avem operatiuni - Republica Moldova si Bulgaria" - Alexey Golovin, director departament juridic si afaceri corporative al KMG International.Aceasta unitate mobila cu 12 paturi poate fi folosita oriunde in tara pe durata pandemiei, dar si ulterior in situatii de calamitati sau dezastre, si are ca scop cresterea capacitatii spitalelor de ingrijire a pacientilor la standard inalte."Suntem bucurosi ca mesajul nostru legat de necesitatea de a avea 4 unitati de terapie mobila a fost atat de repede urmat de un raspuns afirmativ din partea Rompetrol si Crucea Rosie.Asa cum am mentionat in nenumarate ocazii, doar o pregatire complexa, din care face parte si existenta unor astfel de unitati mobile, ne poate ajuta sa putem raspunde adecvat in astfel de situatii de urgenta majora.Va multumim tuturor pentru mobilizare si pentru toata sustinerea aratata in aceste zile colegilor nostri. Gandurile si energia voastra pozitiva ne dau puterea sa mergem mai departe si sa ajutam fiecare pacient", a adaugat dr Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Multumim Rompetrol pentru sustinerea acestei initiative de a achizitiona o unitate mobila ATI, ce va da mai multa speranta persoanelor afectate de infectia SARS-CoV2.Suntem recunoscatori tuturor donatorilor, persoane fizice sau juridice, care au dat dovada de responsabilitate si ...citeste mai departe despre " Rompetrol sprijina Crucea Rosie cu 200.000 de dolari, pentru o unitate mobila de terapie intensiva " pe Ziare.com