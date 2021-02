Taxe diferentiate pentru vizele de munca in Marea Britanie. Romanii trebuie sa plateasca mai mult decat alti cetateni ai Uniunii Europene

Exista si cazuri in care se fac reduceri. De exemplu, cetatenii care provin din 25 de tari, dintre care 21 din cadrul UE, primesc o reducere de 55 de lire sterline la taxa aferenta vizei de lucru in Marea Britanie. Asta fiindca, in acele tari, sunt vizati antreprenorii, lucratorii in sistemul medical, cercetatorii sau angajatii temporari. Mai mult, angajatorii britanici care angajeaza din aceste tari nu trebuie sa mai plateasca o taxa de 199 de lire pentru emiterea unui "certificat de sponsorizare". potrivit Politico, citat in Digi24.ro.Partea de est a Europei, adica Romania, Bulgaria, Estonia, Lituania si Slovenia, nu are aceleasi beneficii."Din perspectiva noastra, acest tratament diferentiat trebuie sa fie atent verificat. Problema nu este neaparat legata de cele 55 de lire pe care cetatenii din cele cinci state membre trebuie sa le plateasca in plus fata de alti cetateni europeni, ci de tratamentul diferentiat in mod clar", este de parere un diplomat european, citat de Politico.Guvernul britanic si-a motivat decizia pe baza unui tratat international, adoptat in 1961 si semnat de 26 de tari. In articolul 18.2 al acestui tratat, tarile sunt obligate sa "simplifice formalitatile existente dintre ele si sa reduca sau sa aboleasca taxele de cancelarie care se platesc de lucratorii straini si de angajatorii lor".Cu toate acestea, europenii sustin ca exista tari care au semnat acordul, dar care nu il pun in aplicare. Statele UE cer Comisiei Europene sa reactioneze, catalogand actiunile Marii Britanii ca fiind discriminatorii.Citeste si:Portretul celui mai puternic lider sindical din Romania. 20 de ministri ai Transporturilor i-au facut toate poftele de frica grevelor la metrouVIDEO De ce sunt lasati bebelusii din Suedia sa doarma in frig: "Probabilitatea de a contacta virusuri este mult mai mica"Furnizorii de energie au umflat milioane de facturi ale romanilor pentru a se finanta. Ministrul Energiei, victima a escrocherieiDirectorul adjunct al Apelor Romane si-a angajat tatal pensionar, prin detasare, la Sistemul de Gospodarire a Apelor din BotosaniDe unde vine numele clanului Sadoveanu. Liderul interlop care seamana cu marele scriitor ...citeste mai departe despre " Taxe diferentiate pentru vizele de munca in Marea Britanie. Romanii trebuie sa plateasca mai mult decat alti cetateni ai Uniunii Europene " pe Ziare.com