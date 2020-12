Romanii vor avea 15 zile libere legale in 2021. Surpriza: Opt dintre acestea pica in week-end-uri

Concret, zilele libere legale din 2021 sunt urmatoarele:* 1 si 2 ianuarie (prima si a doua zi de Anul Nou) - vineri si sambata;* 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane) - duminica;* 30 aprilie (Vinerea Mare);* 1 mai (Ziua Muncii) - sambata;* 2 - 3 mai (prima si a doua zi de Pasti) - duminica si luni;* 1 iunie (Ziua Copilului) - marti;* 20 si 21 iunie (prima si a doua zi de Rusalii) - duminica si luni;* 15 august (Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului) - duminica;* 30 noiembrie (Sarbatoarea Sfantului Andrei) - marti;* 1 decembrie (Ziua Nationala a Romaniei) - miercuri;* 25 si 26 decembrie (prima si a doua zi de Craciun) - sambata si duminica.Conform legislatiei in domeniul muncii, persoanele care apartin altor culte religioase legale decat cele crestine beneficiaza de doua zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale.Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucratoare pentru care se acorda zile libere, zile care preceda si/ sau care succeda zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, precum si zilele in care se recupereaza orele de munca neefectuate, prevede Codul Muncii, conform sursei citate.CITESTE SI:Parintii elevilor care fac scoala online pot primi zile libere platite ca sa stea acasa cu copiii. Conditia impusa de Guvern beneficiarilor ...citeste mai departe despre " Romanii vor avea 15 zile libere legale in 2021. Surpriza: Opt dintre acestea pica in week-end-uri " pe Ziare.com