Romanii care se testeaza anti-COVID in Bulgaria risca sa ramana carantinati in tara vecina. Raspunsul oficial al MAE

Prin urmare, romanii care sunt confirmati cu virusul sunt supusi masurilor aplicabile pe teritoriul acestui stat, inclusiv plasarea in carantina sau auto-izolare, potrivit unui comunicat al institutiei. MAE mai spune ca, la intrarea in Bulgaria, romanii "completeaza o declaratie prin care atesta ca se obliga sa respecte masurile dispuse prin ordinele Ministrului Sanatatii, isi asuma riscul imbolnavirii cu COVID-19 si calatoresc pe propriul risc"."In continuarea demersurilor efectuate de Ministerul Afacerilor Externe pe langa autoritatile elene privind situatia cetatenilor romani care isi petrec vacanta sau care intentioneaza sa isi petreaca vacanta in perioada urmatoare in Republica Elena, MAE precizeaza ca acest subiect a fost abordat si in cadrul unei discutii pe care ambasadorul Romaniei la Atena a avut-o in cursul zilei de ieri cu ministrul de externe elen. In cadrul dialogului cu partea elena, ambasadorul roman a subliniat importanta unei comunicari transparente a masurilor adoptate de catre autoritatile elene in contextul pandemiei de COVID-19 si, implicit, asigurarea unei predictibilitati a adoptarii si implementarii acestora, astfel incat cetatenii romani sa isi poata organiza, in cunostinta de cauza, eventualele sejururi turistice in Grecia, cu intelegerea abordarii epidemiologice generate de actuala pandemie si a masurilor necesare pentru a preveni inclusiv contaminarea turistilor straini", au transmis reprezentantii MAE, intr-un comunicat de presa remis joi News.ro.Ministerul a mai precizat ca acest demers recent efectuat la nivel de ambasador vine in completarea celor anterioare intreprinse, inclusiv la nivel de ministru de externe, atat cu privire la asigurarea unor conditii optime privind intrarea in Republica Elena pe cale rutiera, prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas, cat si cu privire la efectuarea procedurilor de testare la intrarea in Republica Elena."Referitor la conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Elene, MAE reaminteste ca, incepand cu data de 15 iulie, ora 00.01, pe langa formularul electronic, respectiv codul QR, cetatenii romani trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Greciei prin punctul d ...citeste mai departe despre " Romanii care se testeaza anti-COVID in Bulgaria risca sa ramana carantinati in tara vecina. Raspunsul oficial al MAE " pe Ziare.com