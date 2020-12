Romanii care sosesc in Malta trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 sau sa se autoizoleze

MAE recomanda ca documentul care atesta rezultatul testului pentru infectia cu SARS-CoV-2 sa fie redactat in limba engleza, avand in vedere ca autoritatile malteze nu au precizat informatii suplimentare cu privire la acest aspect.In situatia neprezentarii testului molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, persoanele care sosesc din state/zone portocalii au obligatia fie de a efectua un test la momentul intrarii in Republica Malta, fie de a se supune masurii de carantina pentru o perioada de 14 zile, cu suportarea de catre persoana in cauza a costurilor aferente testarii sau carantinarii, dupa caz.Sunt exceptate de la masura prezentarii testului PCR persoanele care detin un document de identitate maltez si cele care au rezidenta pe teritoriul maltez.Totodata, persoanele care sosesc in Republica Malta trebuie sa completeze doua formulare - Declaratia Calatorului - Travel Declaration Form si Formularul de localizare a pasagerului - Passenger Locator Form. Acestea sunt disponibile la: www.maltairport.com/declarationforms/.Informatii suplimentare privind conditiile de calatorie in Republica Malta pot fi consultate la: www.maltairport.com/covid19/.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului Romaniei la Catania: +39.095.537.909 si +39 095 536 139, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani, care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al oficiului consular: +39 320 965 3137.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: www.mae.ro/node/51947, catania.mae.ro/ si www.mae.ro.Citeste si: Meteorologii anunta prognoza pentru intervalul 14 - 27 decembrie. Cum o sa fie vremea de Craciun ...citeste mai departe despre " Romanii care sosesc in Malta trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 sau sa se autoizoleze " pe Ziare.com