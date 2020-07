Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile cipriote au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cipru, noile masuri intrand in vigoare la data de 23 iulie a.c.Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile cipriote, conditiile aplicabile cetatenilor care intra pe teritoriul Republicii Cipru sunt stabilite in functie de statele de provenienta, acestea fiind clasificate pe trei categorii, respectiv:1. categoria A - state considerate cu risc redus, pentru care nu se solicita prezentarea unui test negativ pentru infectia cu COVID-19;2. categoria B - state considerate cu risc mediu, pentru care este obligatorie prezentarea unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19;3. categoria C - state din care se poate calatori in Republica Cipru numai cu indeplinirea anumitor conditii, respectiv detinerea unei autorizatii de calatorie, a unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 si, in anumite cazuri, a unui permis special eliberat de Ministerul de interne cipriot.MAE precizeaza ca Romania a fost inclusa pe lista statelor din categoria C, alaturi de Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Serbia si Suedia.Conform noilor masuri, accesul pe teritoriul Republicii Cipru este permis cetatenilor care vin din statele incluse in categoria C, dupa cum urmeaza:1. cetatenii ciprioti si cetatenii straini cu rezidenta legala in Cipru pot intra cu conditia obtinerii autorizatiei de calatorie si a prezentarii testului molecular negativ pentru infectia cu COVID-19;2. alte categorii de persoane, care provin din state incadrate la categoria C, pot intra doar cu conditia obtinerii unui permis special eliberat de Ministerul de Interne cipriot. C ...citeste mai departe despre " Romanii care calatoresc in Cipru au nevoie de autorizatie de calatorie, de test negativ pentru COVID-19 si in anumite cazuri, de permis special pentru persoanele nerezidente " pe Ziare.com