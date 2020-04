Romania trimite medici in Italia, desi avem criza de cadre medicale: Unele si-au dat demisia, peste 700 s-au infectat

"Romania va trimite o echipa in Italia, zona Milano, 11 medici si 6 asistenti medicali", a declarat Klaus Iohannis dupa intalnirea la care i-a convocat pe mai multi membri ai Guvernului pe tema evolutiei epidemiei de COVID-19.La sedinta de la Palatul Cotroceni au participat premierul Ludovic Orban, ministrii Finantelor, de Interne, Apararii, Economiei, Sanatatii si Muncii, precum si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat.Sindicatele avertizeaza ca in 30 de zile ar putea fi infectati toti salariatii din Sanatate!Anuntul facut de Iohannis vine dupa ce Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania a anuntat chiar luni ca in momentul de fata 734 de salariati din sanatate sunt confirmati pozitiv cu noul coronvirus, adica 19% din totalul romanilor infectati.Totodata, sindicatul atrage atentia ca, in cazul in care acest ritm de crestere se va mentine, in 30 de zile vor fi infectati toti salariatii din sanatate."In data de 05 aprilie 2020 erau confirmati pozitiv SARS-CoV-2 un numar de 734 salariati din sanatate. 19% din totalul celor infectati sunt salariati din sanatate. Ritmul in care a crescut zilnic, in medie, numarul salariatilor din sanatate infectati SARS-CoV-2 in ultima saptamana a fost de 22,7% (22,7% in plus fata de ziua anterioara/zi; in data de 30 martie erau 215 salariati infectati).Daca se va mentine acest ritm atunci in 30 de zile vor fi infectati toti salariatii din sanatate.", se arata intr-un comunicat transmis Ziare.com.Mai mult de atat, pe langa numarul mare de cadre medicale infectate, foarte multe si-au dat demisia de la izbucnirea epidemiei de coronavirus sau au intrat in diverse tipuri de concediu.Iata cateva astfel de cazuri:8 medici de la Spitalul de Urgenta Arad au demisionat, 80 de angajati si-au luat concediu medicalIn plinda pandemie, sefa DSP Brasov si-a dat demisia: Cand au aflat de coronavirus, jumatate din angajati au intrat in concedii medicaleAngajatii de la sectia ATI a Spitalului din Orastie au demisionat: Sunt mai slabi de inger, au zis ca mor din cauza COVID-19Val de demisii si la spitalul din Campina: Au plecat inclusiv trei medici de la Terapie IntensivaVal de demisii si concedii la Spitalul Judetean Arad: Aproape 100 de cadre medicale au cedat in fata coronavirusuluiDemisii in lant la Spitalul CFR Timisoara, dupa un prim caz de coronavirus. Primarul Robu: Tre ...citeste mai departe despre " Romania trimite medici in Italia, desi avem criza de cadre medicale: Unele si-au dat demisia, peste 700 s-au infectat " pe Ziare.com