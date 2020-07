In nota raportului se arata ca "In data de 9 iulie 2020, Tribunalul Arbitral a emis Decizia Finala in arbitrajul initiat de OMV Aktiengesellschaft ("OMV AG") la Camera Internationala de Comert de la Paris ("ICC") impotriva Ministerului Mediului din Romania, cu privirela anumite notificari de pretentii neplatite de catre Ministerul Mediului pentru costurile suportate de OMV Petrom S.A. cu privire la lucrari de dezafectare de sonde si de refacere a mediului"De asemenea, se mai arata in raportul OMV Petrom, ca "Tribunalul arbitral a solicitat Ministerului Mediului sa ramburseze OMV Petrom S.A. suma de 287,62 mil lei (aproape intreaga suma solicitata initial) si dobanda aferenta. Impactul deciziei este reflectat in rezultatele pentru T2/20 si se refera in principal la recunoasterea unui venit din dobanzi in rezultatul financiar net".Potrivit OMV Petrom, rezultaltele consolidate neauditate ale grupului OMV au fost realizate pentru perioada ianuarie - iunie si T2 2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. ...citeste mai departe despre " Romania trebuie sa plateasca OMV Petrom daune de 287,6 milioane de lei. Sentinta decretata de Tribunalul Arbitral din Paris " pe Ziare.com