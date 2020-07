Romania, printre tarile UE cu cresterea cea mai mare a vanzarilor cu amanuntul in luna mai

In zona euro, vanzarile cu amanuntul au inregistrat o urcare peste asteptari cu 17,8%, aceasta fiind cea mai mare crestere lunara inregistrata de la debutul publicarii datelor Eurostat in 1999. Saltul din luna mai vine insa dupa o contractie istorica de 12,1% in luna aprilie, cand vanzarile cu amanuntul au fost afectate de restrictiile introduse pentru a opri raspandirea coronavirusului si de faptul ca populatia si-a limitat cheltuielile la produse alimentare si comenzi online.Eurostat precizeaza ca, in luna mai, comparativ cu luna aprilie, vanzarile cu amanuntul au crescut in toate statele membre UE, cu exceptia Bulgariei, unde au ramas nemodificate. Vanzarile cu amanuntul in UE au fost influentate de faptul ca vanzarile de combustibili au inregistrat un salt de 31,9%, iar vanzarile de produse non-alimentare au crescut cu 30,2%. Vanzarile de alimente au crescut si ele, insa doar cu 2,1%.In ritm anual, comertul cu amanuntul in Uniunea Europeana a inregistrat un declin de 4,2%, in timp ce in zona euro a scazut cu 5,1%. Chiar daca au scazut si in luna mai, vanzarile cu amanuntul sunt mai bune decat se asteptau economistii, care mizau pe o contractie de 7,5% in zona euro. De mentionat ca, in luna aprilie, comertul cu amanuntul in Uniunea Europeana a inregistrat un declin anual de 18%, in timp ce in zona euro a scazut cu 19,6%.Tarile cu cea mai mare scadere a vanzarilor cu amanuntul in ritm anual sunt: Bulgaria (minus 20,4%), Luxemburg (minus 19,7%), Spania (minus 17,9%) si Malta (minus 24,8%). In Romania vanzarile cu amanuntul au inregistrat, in luna nai 2020, comparativ cu luna mai 2019, o scadere de 4,2%, dupa o contractie de 19,4% in luna martie.Si de aceasta data, vanzarile cu amanuntul in UE au fost influentate de scaderea vanzarilor de combustibili, cu 24,3%, si produse non-alimentare, minus 6,9%, in timp ce vanzarile de alimente, bauturi si tigari au crescut cu 4,1%.In cazul Romaniei, Institutul National de Statistica ( INS ) a informat anterior ca volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in luna mai 2020, fata de l ...citeste mai departe despre " Romania, printre tarile UE cu cresterea cea mai mare a vanzarilor cu amanuntul in luna mai " pe Ziare.com