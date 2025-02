Romania in zapada: Cativa biciclisti, un turist englez si un deputat au deszapezit voluntar sute de metri de pe Calea Victoriei

Romania sta sub tone de zapada, iar meteorologii ne anunta ca vor veni noi valuri de ninsoare. In timp ce majoritatea romanilor stau cu mainile in san si asteapta ca autoritatile sa le curete trotuarele sau parcarile, unii au pus mainile pe lopeti si au trecut singuri la treaba.

Dupa satenii din Dumbraveni, elevii din Ianca si tinerii din Titu, iata ca si biciclistii din Bucuresti s-au mobilizat, tot pe retelele de socializare, si au iesit la deszapezit Calea Victoriei, pe unde nici macar pietonii nu puteau circula.

"Bucurestenii au iesit la plimbare in weekend, insa au trotuarele acoperite de zapada. Noi, Adevaratii VeloPrieteni, am iesit sa deszapezim pista de biciclete, care deja este folosita de bucuresteni sa se plimbe pe Calea Victoriei. A victoriei noastre impotriva nepasarii autoritatilor...", au postat acestia pe pagina de Facebook I Bike Bucharest, alaturi de imagini de la "locul faptei".

Pentru mobilizare a fost creat si un eveniment pe Facebook: Deszapezim pista

