Romania in nameti LIVE Codul rosu de viscol a fost prelungit

Vremea rea a pus stapanire pe Romania. Sapte judete se afla sub cod rosu de viscol: Constanta si Tulcea pana la ora 18:00, Vrancea, Buzau si Braila pana la ora 16:00, Calarasi si Ialomita pana la ora 13:00.

Totodata, jumatate din tara se afla sub atentionari cod galben si portocaliu de ninsori si viscol. Codul galben este valabil pana vineri la ora 20:00, timp in care in mai multe judete vor fi ninsori insemnate cantitativ si local viscolite.

Codul portocaliu va fi valabil pana la ora 18:00 pentru judetele Galati, Giurgiu, Ilfov si Teleorman, impreuna cu Bucuresti.

Problemele nu au intarziat sa apara in tara: mai multe judete sunt izolate din cauza ca drumurile au fost blocate, CFR a anulat zeci de trenuri si zeci de mii de persoane au ramas fara curent electric.

Daca doriti sa obtineti informatii suplimentare privind situatia drumurilor nationale puteti suna la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - 021/264.33.33 sau 021/9360.

