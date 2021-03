Romania e ultima in Europa la numarul de Intreprinderi Private Mici si Mijlocii. Suma alocata pentru sprijinirea lor

"Nivelul de dezvoltare al sectorului IMM din Romania este inferior nivelului european. Cu circa 30 IMM-uri la 1.000 de locuitori, Romania se situeaza pe ultimul loc in Europa, unde media este de circa 60 la mie . Impactul COVID-9 a afectat puternic si acest sector, in luna ianuarie 2020 fiind inmatriculate 6.897 de societati, in februarie - 11.314, iar in martie - 6.023 de societati. Scaderea initiativei in afaceri este evidenta comparand cu perioada similara din anul 2019, media lunara a inmatricularilor fiind mai mica cu 35%, doar in martie scaderea inmatricularilor fiind de 53,9%", arata CNIPMMR.Bugetul programului ar fi de 1.231.452.000 euro, iar entitatea care va avea responsabilitatea realizarii programului este Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN impreuna cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.Obiectivul principal al pachetului de masuri "IMM Restart Romania" il constituie sustinerea IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.CITESTE SI: Ministrii Ghinea si Nasui anunta deblocarea finantarii pentru IMM-uri: "E in forma asteptata de catre zecile de mii de antreprenori care au depus aplicatii""Se intentioneaza implementarea unui pachet de masuri de suport pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi cu capitalizare de piata medie - IMM Restart Romania. Prin programele care fac parte din pachetul de masuri IMM Restart Romania vor fi acoperite costurile de finantare si garantare (granturi pentru acoperirea comisioanelor de administrare si risc si a dobanzilor pe o perioada de 8 luni, grant direct reprezentand 10% din valoarea creditului), precum si costurile cu asistenta tehnica acordata aplicantilor", precizeaza CNIPMMR.Obiectivele specifice programului vor fi: Cresterea numarului de IMM-uri finantate prin surse alternative (microcredite, credite, factoring, leasing etc); Mentinerea in activitate a IMM-urilor afectate de criza generata de pandemie; Valorificarea oportunitatilor create de criza generata de pandemie; Cresterea initiativelor antreprenoriale; Crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor existente."Din cauza pa ...citeste mai departe despre " Romania e ultima in Europa la numarul de Intreprinderi Private Mici si Mijlocii. Suma alocata pentru sprijinirea lor " pe Ziare.com