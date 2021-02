Romania are aproape 180.000 de beneficiari de ajutor social. Cei mai multi sunt in judetul Dolj

Suma medie platita in ultima luna din anul anterior de statul roman beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost de 265,71 lei, iar suma totala platita in acel interval s-a ridicat la 46,943 de milioane de lei.La finalul lunii decembrie 2020 erau suspendati de la plata 12.078 de beneficiari, cei mai multi din Dolj - cu 1.013 de beneficiari, Botosani (924) si Teleorman (727).Cea mai mare valoare a sumei medii platite (drepturi curente) a fost inregistrata in judetele Salaj - de 341,43 lei, Covasna (318,41 lei) si Brasov (316,22 lei).