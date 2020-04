Cele mai multe contracte de munca suspendate - 207.688 - se inregistreaza in industria prelucratoare, 56.361 in comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 110.667 au fost consemnate in domeniul hoteluri si restaurante.Pe de alta parte, din cele 155.675 de contracte individuale de munca incetate, 30.873 au fost inregistrate in sectorul comert cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, 27.174 in industria prelucratoare si 19.254 in constructii."Guvernul Romaniei a decis sa sprijine salariatii angajatorilor aflati in somaj tehnic prin acoperirea integrala a fondurilor aferente. Astfel, angajatorii care au salariati prin Contracte Individuale de Munca (CIM) si pe care i-au inregistrat in REVISAL ca intrand in somaj tehnic, se vor adresa Agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca din judetul in care angajatorul are sediul social. Celelalte persoane, care au alte forme de angajare (PFA, drepturi de autor etc.), se vor adresa Agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala din judetul in care au inregistrat activitatea, precizeaza MMPS", se precizeaza in comunicatul ministerului.Potrivit sursei citate, intreaga comunicare intre solicitanti si institutiile vizate, respectiv solicitarile si depunerea documentelor, se face prin posta electronica. ...citeste mai departe despre " Romania aproape a atins deja milionul de contracte de munca suspendate sau incetate " pe Ziare.com