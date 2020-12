La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap de locuitor au fost Danemarca (5.260 de euro), Luxemburg (5.220 de euro) si Suedia (5.040 de euro). Media la nivelul UE este de 2.982 euro pe cap de locuitor.Ca procent din Produsul Intern Brut, la nivelul Uniunii Europene cheltuielile cu sanatatea au reprezentat 9,9% din PIB in 2018. In randul statelor membre, cele mai mari ponderi au fost inregistrate in Germania (11,5% din PIB), Franta (11,3% din PIB) si Suedia (10,9% din PIB). Si in acest caz, Romania este la coada clasamentului in conditiile in care cheltuielile cu sanatatea au reprezentat 5,6% din PIB, doar in Luxemburg fiind mai mici (5,3% din PIB).Citeste si: Singapore, prima tara care aproba vanzarea carnii crescute in laborator ...citeste mai departe despre " Romania, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor " pe Ziare.com